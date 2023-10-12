محافظ أسيوط يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك لبحث تفعيل المشاركة المجتمعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك لبحث أوجه التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مشروعات التنمية.

جاء ذلك بحضور القمص إيليا فرنسيس وكيل المطرانية والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة، والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية، والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب مخلص مصري مدير مدارس الفرنسيسكان.

تفعيل المشاركة المجتمعية

في بداية اللقاء رحب المحافظ بوفد الإيبارشية، مؤكدًا قوة العلاقات الودية بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية وتعاظم النموذج الوطني في ظل القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أرسى قيم المواطنة والانتماء لوطننا الغالي مصر ومضاعفة روح الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو رفعة وطننا الغالي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للكنيسة في مختلف مجالات التنمية بالمحافظة استكمالًا لمسيرة التنمية.

حياة كريمة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء بعض مشروعات التنمية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كل القطاعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من خلال تطوير 149 قرية بعدد 894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة، ويجرى تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف قرى مركزي القوصية ومركز أسيوط.

انتصارات أكتوبر

من جانبه وجه مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والوفد المرافق له التهنئة لمحافظ أسيوط بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيداً بالإنجازات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى المجهودات التي يقوم بها محافظ أسيوط في كل المجالات التي تترجم إنجازات ملوسة خاصة الجهود الرامية نحو تطوير البنية الأساسية واستكمالها من مشروعات مياه وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي ومشروعات رصف بجانب المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تتم على أرض المحافظة.