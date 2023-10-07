تامر حسني عن أغنية لينا حياة: «كان نفسي تاخد حقها»

شارك الفنان تامر حسني جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنية لينا حياة بعدين.

ونشر تامر حسني، الأغنية وعلق عليها: «أغنية لينا حياة بعدين من أحلى الأغاني اللي قدمتها وكان نفسي تاخد حظها أكتر من كده يا ترى تعرفوها؟».

فيلم «تاج» لتامر حسني

وحقق تامر حسني مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلم تاج الذي تصدر شباك التذاكر وقت عرضه في دور العرض وحقق إيرادات عالية، ويضم الفيلم عددا من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبد الجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.