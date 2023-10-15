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«القومي للإعاقة»: نسعى لحث ذوي الهمم على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

كتب:

إسراء عبد العزيز
09:02 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
حملة "صوتك حقك "

حملة "صوتك حقك "

أقام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات الحملة التوعوية «صوتك حقك»، اليوم الأحد، على المسرح الكبير بالمركز الأوليمبي بالمعادي، لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024.

إيمان كريم: مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات مهمه

وخلال الفعالية أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام، وحث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة دورهم في الانتخابات الذي كفله لهم الدستور والقانون، وحقهم في رسم السياسات العامة التي تخصهم، من خلال مشاركتهم في كل النواحي الحياتية والسياسية.

وأشارت إلى أن هدف الحملة هو حث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن يمارسوا حقوقهم في هذا الشأن، دون التأثر على أصواتهم أو أرائهم.

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