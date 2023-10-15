«القومي للإعاقة» يدشن حملة «صوتك حقك» للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة

يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بالمركز الأوليمبي بالمعادي حملته التوعوية «صوتك حقك»، التي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية، في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024.

مبادرة صوتك حقك

وتأتي حملة التوعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومستشارين الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على مستوى كل محافظات الجمهورية.

دعوة للمشاركة في الانتخابات

وكانت وجهت المشرف العام على المجلس الدعوة لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، بضرورة ممارسة حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية لأنهم شركاء فاعلين في هذا الوطن الذي لا يمكن أن يتخلف فيه أحد عن الركب.

يذكر أن الحملة تهدف لحث ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وممارستهم حقوقهم، وهذا يوضح التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات والمتمثل في تيسير إجراءات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، والربط الشبكي ما بين غرفة عمليات الهيئة والمجلس.