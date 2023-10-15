نتيجة انتخابات نقابة الأطباء 2023: فوز أسامة عبدالحي بمنصب النقيب

أعلنت نقابة الأطباء فوز الدكتور أسامة عبدالحي، بمقعد نقيب الأطباء بعدد أصوات 8992 صوتا، وذلك خلال مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتوجه أسامة عبدالحي، خلال كلمته، بالشكر إلى كل الأطباء الذين حضروا وشاركوا في الانتخابات، وساهموا في زيادة نسبة المشاركة، الأمر الذي يدل على أن الأطباء واعين لمهنتهم وداعمين لنقابتهم، كما أن الانتخابات حدثت بشكل راقٍ جدا.

وأضاف نقيب الأطباء، أن المشاركة واجبة على كل طبيب ولا يتوقف فقط على مشاركة الانتخابات بل أيضا في كل اللجان الموجودة في النقابة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الانتخابات فقط، بل أيضا يجب على كل طبيب محاسبة مجلس النقابة، وذلك في إطار تحسن العمل الجماعي في النقابة.

وتوجه أسامة عبدالحي بالشكر إلى مجلس النقابة السابق، وتمنى التوفيق للمجلس الحالي، موضحا أن سوف يعمل على أكثر من ملف منها ملفات حقوق الأطباء، وملف التعليم والتدريب، وملف الأجور والمرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى ملف الرعاية الصحية.

إقبال كثيف على انتخابات نقابة الأطباء

قال مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء، إن الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة شهدت إقبالا كثيفا جدا في مختلف المواصلات وصلت إلى 22 ألف ناخب على مستوى المحافظات، وأنها أقيمت تحت إشراف قضائي كامل، وشهدت محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من الناخبين وصل إلى 2246 صوتا، ووصلت إجمالي نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى ما يقرب لـ11% وهي أعلى نسبة مشاركة من 2011.

مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء

وتوجه عشوب خلال بالشكر خلال مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء إلى التشكيل القضائي الذي تواجد في كل المحافظات، وعمل على حل المشكلات التي تواجدت في اللجان المختلفة حتى يحافظوا على سير الانتخابات بطريقة لائقة بالنقابة، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات التي عملت على خروج الانتخابات بالشكل الذي رأيناه، موضحا أن هذه الانتخابات تعتبر الأفضل في تاريخ النقابة، ووصلت فيها نسبة المشاركة إلى 11%.