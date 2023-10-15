إنهاء العشوائيات وتطوير الميادين.. 1100 وحدة سكنية و60 محلا تجاريا ضمن «التطوير العمراني» بالفيوم

منطقة سكنية راقية تتميز بالشوارع الواسعة المُزينة بالأشجار الخضراء، معجزة تنموية شهدتها الأرض المتهالكة الممتلئة بأكوام القمامة التى تحولت إلى حى سكنى راقٍ يحلم المواطنون بامتلاك إحدى الشقق به.

منطقة «الحواتم» بمدينة الفيوم، شهدت إقامة 14 عمارة سكنية بإجمالى 1100 وحدة، و60 محلاً تجارياً ومنطقة جراجات وخدمات، ضمن مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات، التى جرى الانتهاء من تنفيذها خلال 18 شهراً، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية؛ بهدف توفير سكن لكل المصريين، بعد إصدار القرار الجمهورى رقم 149 لسنة 2022 بضم قطعتين إلى مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وخضع ميدان السواقى، أشهر الميادين بالمحافظة، لأكبر عملية تطوير متكاملة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 38 مليون جنيه، فى ظل توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، وتحوَّل إلى مكان راقٍ يضفى على مدينة الفيوم بهجة وجمالاً ويصبح متنفساً لأهالى المحافظة، فضلاً عن توفير فرص عمل للعشرات من أبناء المحافظة، وتوفير دخل وربح للمحافظة.

وكشف الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى للمحافظة، عن أن منطقة ميدان السواقى أصبحت تضم 16 كافيتريا ومطعماً، فضلاً عن 18 بازاراً لعرض منتجات الحرف اليدوية التى تميز المحافظة مثل الفخار، والخزف، والسجاد اليدوى، والخوص، بالإضافة إلى مسرح رومانى مفتوح يطل على السواقى، ومقاعد مفتوحة، وممر مشاة يطل على بحر يوسف، وعدد من البرجولات ومساحات خضراء، وساحة نصب تذكارى للشهداء نظراً لقيمته فى العديد من المناسبات الوطنية مثل ذكرى نصر حرب أكتوبر، والعيد القومى للمحافظة، وعيد الشرطة، وغيرها.

وأضاف «التونى»، لـ«الوطن»، أن المناطق العشوائية بمحافظة الفيوم شهدت إعادة تخطيط وتطوير، ضمن بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم وصندوق تطوير المناطق العشوائية، الذى تم توقيعه فى عام 2020، بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، وجرى صرف 26 مليوناً و850 ألف جنيه كمرحلة أولى للمشروع.