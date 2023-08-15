جهاز تنمية المشروعات يتعاون محافظة الفيوم لمواجهة الهجرة غير النظامية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي توقيع 4 عقود جديدة بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية وذلك ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم.

وقد قام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والقائمة على تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.

توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مجال تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بالمحافظة، خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة إذ يتم من خلال هذه المشروعات توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

تمويل مشروعات البنية الأساسية

وأضاف «الأنصاري» أنَّه تمّ خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال جهاز تنمية المشروعات بإجمالي قدره 149 مليون جنيه أتاحت 2.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة موضحا أن جهود المحافظة مستمرة لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

إجمالي تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيه

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن إجمالي تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيه يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصحة ورياض الأطفال ومحو الأمية بالإضافة إلى مشروع خاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير، في مركز أطسا وهو أحد المراكز المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدة

وأضاف أنَّه يتمّ تنفيذ المشروعات من خلال الجمعيات الأهلية المهتمة بالتنمية المجتمعية والتي يتعاون معها الجهاز وفقا لعدد من المعايير منها الخبرة الجيدة والقدرة على إدارة المشروعات بنجاح، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة من تنفيذ هذه المشروعات للعمل على تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل أو التوجه للعمل الحر وبدء مشروعات صغيرة جديدة.

وأكّد أنَّ العقد الخاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير يهدف إلى مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل مناسبة بعد اجتيازهم التدريب بنجاح وذلك في المصانع والشركات المختلفة.

تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية

وتمّ بعد انتهاء فعاليات التوقيع تكريم عدد من ذوى الهمم الذين حصلوا على شهادات محو الأمية من خلال مشروعي تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية وتم تنفيذهما بالتعاون مع جمعية الطريق وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بمركز أطسا وتم من خلالهما محو أمية 1600 دارس، كما أتاحا ما يقرب من 43 ألف يومية عمل للشباب الذي يقوم بالتدريس والإداريين بالمشروع.