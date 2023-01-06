1318 مشروعا لتطوير البنية الأساسية بمركزين في الفيوم ضمن تنمية الصعيد

كخلية من النحل، ينتشر الآلاف من العمال في مختلف قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للعمل على قدمٍ وساق، لتغيير وتطوير شكل الحياة في الريف المصري ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي بدأت قبل عام ولا تزال مستمرة حتى الانتهاء من جميع قرى مراكز المحافظة.

تنفيذ 1318 مشروعًا مختلفًا في 19 مجالًا

وانتهت حياة كريمة، من تنفيذ نحو 1318 مشروعًا مختلفًا في 19 مجالًا ضمن البنية الأساسية، مثل المدارس، والصرف الصحي، والوحدات الصحية والبيطرية، وسكن كريم، وغيرها من المجالات، فضلًا عن تركيب أعمدة إنارة ورصف الطرق.

طفرة في تطوير وإنشاء البنية الأساسية

وقال الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ المبادرة تولي أهمية كبرى لتطوير البنية الأساسية بقرى إطسا ويوسف الصديق.

الانتهاء من تنفيذ 541 مشروعًا

وأكد أنّ ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ «تنمية الصعيد»، موضحًا أنّ إجمالي عدد المشاريع في مختلف المجالات بلغ 1318 مشروعًا جرى الانتهاء من 541 مشروعًا منهم بنسبة 100%، فيما يجرى العمل على قدمٍ وساق لإنهاء باقي المشروعات.

مجمعات حكومية وزراعية

وأشار إلى أنّ المبادرة انتهت من إنشاء 20 مجمعا خدميا حكوميا، و20 مجمعا زراعيا تتضمنان 20 وحدة بيطرية، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 63 وحدة صحية، لافتًا إلى أنّه جرى الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 68 مركز شباب، وأيضًا 19 نقطة إسعاف في قرى المركزين.

وأضاف أنّه فيما يخص قطاع التعليم، جرى خلال الأشهر الماضية إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 155 مدرسة في قرى المركزين، بينهم 10 مدارس تم إنشاؤها حديثًا، فضلًا عن إحلال وتجديد وتعلية وتوسعة 65 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير وصيانة 80 مدرسة أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 4 حضانات.

محطات مياه وصرف ونقاط إسعاف

وفيما يخص محطات مياه الشرب والصرف الصحي، كشف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنّ المبادرة قامت إنشاء محطتي مياه شرب، و10 محطات معالجة صرف صحي، و43 محطة رفع صرف صحي لحل مشاكل الصرف الصحي نهائيًا في تلك القرى.

وأوضح أنّ خطة تنمية الصعيد تشمل أيضًا تطوير الطرق ورفع كفاءتها، لذلك جرى الانتهاء من تركيب نحو 16 ألفًا و694 عامود إنارة على مختلف الطرق وداخل مختلف القرى، ورصف 120 كيلو متر حتى الآن.

تنمية شاملة للإنسان

وذكر الدكتور عماد، أنّ خطة تنمية الصعيد تتضمن تنمية شاملة للإنسان وليس البنية الأساسية فقط، لذلك جرى محو أمية نحو 4458 مواطن ومواطنة، ورفع كفاءة 1170 وحدة سكنية لتوفير حياة كريمة لهم، وإنشاء 4 مراكز للأسرة والطفل، وتنظيم 6 ندوات للطلاب بالجامعات المصرية، و15 زيارة ميدانية للطلاب لتفقد مشروعات حياة كريمة، وعقد 17 حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي لمعرفة احتياجاتهم من المبادرة.