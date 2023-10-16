اليد المصرية تكسب.. «مارتينا» تصنع الشنط المستوردة من الخرز بتكلفة أقل

بيد مصرية مبدعة، أتقنت مارتينا جورج، الفتاة الثلاثينية، صنع الشنط من الخرز على غرار المستورد من البرندات العالمية، لتوفر نفس المنتج بكفاءة عالية، وتوفر أيضًا نفقات الاستيراد، بل وتأمي في تحويل منتجها إلى برند تستطيع من خلاله التصدير لإدخال العملة الصعبة إلى مصر.

ابنة الإسكندرية كانت تعمل معلمة، حيث أنها خريجة كلية التربية جامعة الإسكندرية، وبعد زواجها وإنجابها طفلا أرادت احتراف حرفة يدوية تستطيع صنعها في منزلها خلال رعايته، لتجد ضالتها في صنع الشنط من الخرز.

بداية الطريق

«أنا بحب أشتغل حاجات بسيطة من الخرز، لكن في الفترة الأخيرة لقيت الفتيات بيشتروا شنط خرز مستوردة من برندات مشهورة، ومع توجه الدولة أن الصرف الدولاري يكون في الأوجه الأكثر احتياجًا للناس، فكرت وقولت إن إحنا نقدر نطلع منتج زي المستورد وأحسن وبالجنيه المصري كمان». هكذا تقول مارتينا لـ«الوطن» عن كيفية دخولها هذا المجال.

كل هذا شجعها على تعلم التصنيع عبر مقاطع مصورة من الإنترنت لتستطيع تصميم أول منتجاتها، ومع الوقت أصبحت تتقن غرز الخرز بشكل أقوى وأفضل، ما تبعه ورود طلبات لها من خارج مصر.

حقيبتان أولى خطوات التصدير

وتقول: «صدرّت شنطتين برة مصر، وده أمر بسطني جدا، وحسيت إن إحنا كمصريين لو رجعنا نهتم بشغلنا اليدوي والتصنيع هنقدر نصدر ونعمل برندات مشهورة، خصوصا إن الدولة بتشجعنا دلوقتي وبتوفر لنا معارض لمنتجاتنا، سواء في الإسكندرية أو العلمين، واللي فيهم رواج سياحي نقدر من خلاله نوصل شغلنا للعالم كله».

المنتح المصري أفضل وأقل تكلفة

وبحسب مارتينا، فإن المنتج المصري تكلفته بسيطة مقارنة بالمستورد وبذات الكفاءة. تقول «الشنطة الواحدة تأخذ منها من يومين إلى 4 أيام شغل، حسب حجمها والتفاصيل الخاصة بها.. وآمل أن أصبح مصدرة للخارج في الوقت القريب».