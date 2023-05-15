ورش مجانية لتعليم أعمال «هاند ميد» بمعرض «أهلا رمضان» في الإسماعيلية

أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إقامة ورش مجانية لتعليم رائدات الأعمال فنون الـ«هاند ميد» والكروشيه، داخل جناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمعرض «أهلا رمضان» بحديقة الشيخ زايد.

وأضاف «عثمان»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الفكرة تأتي من منطلق إتاحة الفرصة لتعليم الراغبات من الرائدات فنون «هاند ميد» لفتح أبواب جديدة للرزق، إلي جانب مساعدتهم في عرض منتجاتهم داخل المعرض في الإسماعيلية، مشيراً إلي انه لوحظ خلال الفترة الماضية إقبال السيدات على شراء منتجات الاكسسوار والهاند ميد والكروشيه من المعرض، وهو ماشجع الغرفة علي زيادة النشاط وتنوعه.

إنشاء مشاريع خاصة بالسيدات

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن جناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالمعرض يهدف إلى تمكين الرائدات من إنشاء مشاريع خاصة، ودعم ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رائدات الأعمال.

وأشار إلى أنه يتم دعم القادرين على توظيف معرفتهن العلمية، في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، وخفض معدلات البطالة وتشجيعهن لبدء أعمالهن التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بينهن.

تسويق المنتجات

وقالت سحر صالح، رائدة الأعمال بالجناح الإقتصادي والمسؤولة عن الورش، أنها بدأت كعارضة من العارضات الدائمات بمعارض «أهلاً رمضان» المختلفة التي تنظمها الغرفة علي مدار السنوات القليلة الماضية، وطرحت الفكرة لزيادة عدد العاملات في المشاريع وفتح مجال للتعلم والتسويق لمنتجاتهم.