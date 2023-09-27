عروسة المولد «هاند ميد» بـ15 جنيه.. «هدير» بتفرح الأطفال من الإسكندرية للقاهرة

في منطقة البيطاش بحي العجمي بالإسكندرية، فكرت هدير عباس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة، لتحاكي مظاهر البهجة بطريقة مختلفة، من خلال تصنيع عروسة المولد بـ15 جنيه، للتيسير على الجميع، باستخدام خامات بسيطة من أول الخيط إلى حياكة الفساتين، بروح اكتسبتها في حب الجميع، لاستقبال مولد النبوي في فرحة.

عروسة المولد بـ15 جنيها

قبل 8 سنوات بدأت «هدير»، تحقيق طموحها في صناعة الأشغال اليدوية مختلفة الأشكال النهائية من خلال ماكينة خياطة، إلى أن فتحت ورشة تساعدها على حلم الوصول إلى العالمية، ما دفعها إلى التفكير في استغلال المناسبات المختلفة، لحياكة الأشكال المرتبطة بها، مع التيسير على الجميع: «بدأنا نعمل عرايس من أول 15 جنيه، عشان تبقى في متناول الإيد والكل يفرح».

عرائس المولد من الإسكندرية للقاهرة

«فكرت أطور عروسة المولد وأخلي شكلها أجمل، فاتشديت للفكرة وبدأت أشتري جسم العروسة وخصل الشعر، وألف الشرايط وأثبتها بمسدس الشمع، وأصنع الباروكة على قد راسها، وبعدين ابتديت أنفذ الفستان، وأخيطها عشان أعمل قواعد تنفشها، بمساعدة فريق العمل في الورشة، واختارنا السعر تيسيرًا وفرحة للناس، حتى الكبيرة كانت بأقل من الأسعار المتداولة بـ100 جنيه بس»، بحسب ما روت هدير عباس، ابنة محافظة الإسكندرية، لـ«الوطن».

زوجها الداعم الأول لها في كل خطواتها، فبمختلف الأشكال والأحجام ساعدها في البيع بداية من الإسكندرية وصولا لأماكن البيع في القاهرة: «في أشكال بزود لها تل منفوش تحت الفستان، عشان منخرجش بره إطار أنها عروسة مولد، وأشكال بتبقى عادية زي عروسة الأطفال، وكله فساتين مختلفة، عشان مفيش عروسة تتكرر وكل الأطفال تفرح».