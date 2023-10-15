برلماني: كلنا خلف قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافية وتؤكد دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، في ظل التطورات السريعة في القضية.

وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر كلها خلف قرارات الرئيس السيسي الذي أعلنها خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، إذ تعبر عن ما يريده جميع الشعوب العربية حول أهمية حل القضية عن طريق دولتين مستقلتين، ووجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

تصفية القضية وحرمان الشعب الفلسطيني

وأكد «إبراهيم»، ضرورة الوعي بأن التهجير سيؤدي إلى تصفية القضية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية ككل، مشيدا بدور مصر في إصرارها على إرسال المساعدات الطبية والإنسانية وأنه ليس بجديد على الرئيس السيسي ولا القيادة السياسية الوقوف بجانب الأشقاء.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الأمن القومي، وتناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.