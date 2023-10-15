مستشار مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية محور مهم في مؤتمر الإفتاء العالمي

كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن القاهرة على موعد مع أكبر تجمع إفتائى يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم، على رأسها منظمات دولية، وكبار المفتين والوزراء فى العالم.

وأضاف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأحد، أن المؤتمر يأتي فى دورته الثامنة بعنوان «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»، ومعنيٌّ بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة.

وقال إن على رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية، وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكتروني، والتحديات الصحية التي تهدد حياة الملايين من البشر، فضلًا عن مناقشة التحدي الاقتصادي الذي يهدد العالم كله، وكذلك ما تشهده الساحة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينن، وستكون القضية محل اهتمام من كل المشاركين.

وتابع أن رسالة المؤتمر تتلخص في إبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، كما يهدف إلى مناقشة تحديات فكرية وأخلاقية واقتصادية وسياسية تستوجب إصدار فتاوى شرعية مستنيرة تناسب زماننا ومكاننا، وتحقق مصالح المسلمين والإنسانية جمعاء، والسعي إلى تبادل الخبرات والآراء بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم، ووضع خطط وبرامج لتطوير المؤسسات الإفتائية ورفع كفاءة المفتين.