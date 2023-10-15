قصواء الخلالي: القضية الفلسطينية أولوية تاريخية وشعبية ورئاسية لمصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري ليس مؤثراً فقط على المستوى العربي، لكن أيضا على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى جانب آخر تعد القضية الفلسطينية أولوية تاريخية وشعبية وجماهيرية ورئاسية بالنسبة لمصر، وهذا ما نشاهده من أخبار على مدى الأيام السابقة.

استضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن مصر تدعو لاستضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، بالتالي الأمر ليس مرتبطا فقط بمصر أو إقليميا فقط، لكن مرتبطا بإرادة وريادة وقدرة مصرية على لم الشمل العالمي لدعم القضية الفلسطينية.

مصر لن تمرر أجانب من معبر رفح حتى تمر المساعدات الإنسانية

وأشارت إلى أن مصر لن تمرر أجانب من معبر رفح حتى تمر المساعدات الإنسانية، وصولا للشعب الفلسطيني الشقيق، كما أكدت مصر على رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، لأن هناك محاولة لقتل وتصفية القضية.

ولفتت إلى أن وجهة النظر الغربية ممثلة على شاشات الإعلام العالمي، وهو شيء مغزي ومخذل التعامل الإنساني والإعلامي والصحفي مع القضية الفلسطينية، لكن دور مصر لا مزايدة عليه.