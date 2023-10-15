متحدث الأنروا: القطاع الصحي في فلسطين انهار وتنتظره كارثة محققة

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لأونروا في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة كاملة، وأن هناك نحو مليون نازح في جنوب القطاع.

وبيّن أن مقرات الارنوا بها نحو 400 ألف نازح ولاجئ فلسطيني وممتلئة الآن عن بكرة أبيها في ضوء محدودية إمكانيات ونفاذ الغذاء والماء والأغطية وبات يقدم لكل نازح رغيف واحد يومياً مع عجز المخابز عن تدبير عدد أكبر من الأرغفة.

نحن في أزمة كبيرة لأن الإمكانيات محدودة والوقود على وشك النفاد

تابع: «نحن في أزمة كبيرة الإمكانيات محدودة والوقود على وشك النفاد ومحطات المياه لا تعمل و2 مليون مواطن يشربون مياه ملوثة بها نسبة النيترات عشرة أضعاف المعدلات العالمية إذ أن 97% من المياه في غزة غير صالحة لشرب وسكان القطاع يشربون مياه ملوثة».

نحتاج أن نعرف ماهي المشكلة في إدخال مساعدات

أكمل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON متسائلاً: «نحتاج أن نعرف ما هي المشكلة في إدخال مساعدات ووقود لمحطات المياه والصرف الصحي التي تضخ في مخزون القطاع الجوفي والطعام الذي أوشك على النفاد بالقطاع، ما الذي يضير في إرسال المساعدات وهل ستتأثر على المسار العسكري الإسرائيلي؟»، لافتا إلى أن القطاع الصحي انهار تماماً وبات القطاع أمام كارثة محققة كنا نحذر من حدوثها لكنها تحققت الآن.