الرئيس السيسي: نبذل قصارى جهدنا لاحتواء الموقف بين فلسطين وإسرائيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما حدث منذ 9 أيام كان كبيرا وصعبا، وإننا ندينه، لكن علينا جميعا أن نعي أن هناك تراكما من حالات الغضب والكراهية ترتبت على مدى أكثر من 40 سنة.

السيسي: ليس هناك أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملا للفلسطنيين

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه ليس هناك أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملا للفلسطنيين، «يمكن أي شخص يسأل هو ده وقته ولا الكلام في هذا الموضوع ولا الكلام على إيجاد حل للأزمة الحالية».

نحن نبذل جهدنا لاحتواء الموقف بين فلسطين وإسرائيل

وتابع الرئيس قائلا: «نحن نتحدث عن هذا الحل لكي نؤسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات تلك الأزمة اللي من الممكن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط ككل، نحن نبذل قصارى جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع».