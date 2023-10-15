الأردن: هناك دعم غربي لا ينقطع لإسرائيل أدى لزيادة عدد الشهداء في غزة

قال الدكتور مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن الوضع صعب في غزة، وهناك تنسيق مستمر مع مصر لإيصال المساعدات، وهناك دعم غربي لا منقطع لإسرائيل، واليوم هناك حالة صعبة في غزة، وباقي المناطق الفلسطينية، والمشكلة اليوم استمرار التصعيد، وزيادة عدد الضحايا والشهداء، الذين سقطوا بفعل القصف أو العدوان الإسرائيلي.

مساعٍ مصرية عربية لتحقيق بعض الأمل على أرض الواقع

وأكد مبيضين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، دور مصر والأشقاء القادة، في توصيل المساعدات إلى فلسطين، وهناك مزيد من التطورات بالمنطقة، وهناك جهود مستمرة لتحقيق بعض الأمل، لإمكانية تحقيق بعض الوعود على الأرض، لسهولة دخول المساعدات.

المواقف العربية واضحة تجاه القضية الفلسطينية

وتابع مبيضين أن المواقف العربية واضحة، فيما يتعلق بوقف التصعيد، وقتل الأبرياء والضحايا، وهناك بعض الأطراف المتحكمة في مرور المساعدات، التي تعرقل من صعوبة وصول المساعدات، وتدخل المساعدات الأردنية من خلال العريش بمصر، وهناك مبادرات عديدة للدعم، مثل الجانب المصري وتبرع العديد من المصريين بالدم.