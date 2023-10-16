عادة خاطئة تفعلها عند شحن الهاتف المحمول.. احذرها

شحن الهاتف المحمول قبل النوم من العادات اليومية التي يفعلها الأشخاص وذلك قد يكون نتيجة أوقات العمل المتأخرة التي يمارسونها، والبعض الآخر يعتقد أن شحن الهاتف قبل النوم من الأشياء التي تزيد من سرعة عملية الشحن ولكن ربما يجهلون أن ذلك قد يفقد البطارية.

مخاطر شحن الهاتف أثناء الليل

شحن الهواتف الذكية قبل النوم أو أثناء فترة الليل خطأ كارثي قد يؤدي بدوره إلى حوادث انفجار البطارية نتيجة للشحن الزائد، وذلك لأن ترك الهواتف على الشاحن ليلًا يؤثر على الخلايا الداخلية المكون للبطارية، الأمر الذي ينعكس على قدرتها للاحتفاظ بالشحن وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ومن العوامل التي تسبب ضعف في بطارية الهاتف، عمر التصنيع والعمر الكيميائي الذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية بسبب متغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

ووجدت الأبحاث أن بطارية الهاتف الذكي لعام 2019 يمكن أن تخضع، في المتوسط، لـ 850 دورة شحن/تفريغ كاملة قبل أن تنخفض إلى أقل من 80% من سعتها، وهذا يعني أن 80% فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد نحو عامين إلى ثلاثة أعوام من الاستخدام الأمر الذي يسبب نفاد البطارية بشكل أسرع بشكل ملحوظ.

عند وضع الهاتف على الشاحن طوال الليل، وعدم فصله بشكل سريع عند وصوله إلى نسبة 100% الأمر يؤثر على عمر البطارية، نظرا لأن الجهد العالي يؤثر على عمر البطارية ويؤدي إلى استمرار عملية الشحن بلا فائدة، ما يسبب انتفاخ البطارية بشكل ملحوظ.

شحن االبطارية

شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100% بشكل متكرر يؤثر سلبا على العمر الإجمالي للبطارية، لذلك بدلا من شحن البطارية بالكامل، يفضل شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% وعدم السماح لها بالانخفاض إلى أقل من 20% ، وفقا لموقع ساينس ألرت العلمي المتخصص، كما أن شحن البطاريات بشكل زائد، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة مثل ارتفاع درجة حرارة البطارية واشتعال النيران.