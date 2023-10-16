«فسحة وأكل ببلاش».. «خالد» يطلق مبادرة لدعم غير القادرين ونشر الخير

«لوجه الله تعالى وجبات مجانًا لغير القادرين، اللي يعرف محتاج أو يتيم ينورني في المطعم هياكل ويتبسط ويغير جو»، كلمات جذب بها «خالد عادل» الزبائن المتابعين لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلى الصفحة الرسمية للمطعم الخاص به، بعد أن أطلق تلك المبادرة الخيرية قبل 3 أشهر من الآن.

وجبات طعام جاهزة وسندوتشات سريعة ومشروب، من أشكال الخير التي قرر الشاب الثلاثيني، صاحب المحل الذي يقع في المجاورة الثالثة بمدينة 15 مايو، تقديمها في يوم للخير مطلع كل شهر للمحتاجين من أهل منطقته أو أي منطقة، دون تحديد عدد معين من الوجبات في اليوم الواحد.

«المبادرة دي مرة كل شهر بنستضيف أسرة محتاجة تاكل وتشرب وتغير جو مجانا من غير أي مقابل لوجه الله»، يقول الشيف خالد في حديثه لـ«الوطن» عن الفكرة التي بدأها قبل 3 أشهر من الآن، رغبة منه في مساعدة الأسر غير القادرة ونشر روح الخير بين أصحاب المحلات المجاورة له، بحسب تعبيره.

وجبات من اختيار الزبائن

يستقبل الشيف الثلاثيني زبائنه من غير القادرين، في يوم خصصه في مطلع كل شهر يعلن عنه عبر صفحته الشخصية والصفحة الرسمية للمحل، منذ الظهيرة وحتى المساء، «أي حد بيعرف أب محتاج يفسح ولاده وياكلوا برا بستقبل الأسرة وبقدم ليهم الوجبات اللي بيختاروها»، دون أن يجبر أحد على وجبات معينة، «بيختاروا اللي هما نفسهم فيه».

منذ إطلاقه المبادرة الخيرية في المطعم الخاص به، استقبل الشيف الثلاثيني العديد من الأسر المحتاجة بالفعل، بعد أن بدأت الفكرة تنتشر بين أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، «في ناس بتعرف عن المبادرة من الفيس بوك وناس بتعرف من جيرانها ومعارفها».

خصوصية الزبائن

يحرص «خالد» على خصوصية الزبائن غير القادرين، «مش بحب أصور الأطفال أو الأسر المحتاجة علشان الخصوصية» واصفا ما يفعله بـ«تجارة رابحة مع الله» لا يريد منها إلا الثواب وتشجيع أصحاب المطاعم على تعميم الفكرة.