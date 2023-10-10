محافظ مطروح يوزع حقائب وملابس على الطلاب الأيتام في إحدى المدرس

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حقائيب مدرسية وجواكيت شتوية وأحذية رياضية على عدد من الطلاب الأيتام والأولى بالرعاية في مدرسة طارق بن زياد، التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية.

محافظ مطروح يتابع العملية التعليمية

وتابع محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مدرسة طارق بن زياد الابتدائية والإطمئنان على انتظام العملية التعليمية يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، وتفقد المحافظ عدد من الفصول والاستماع لشرح المعلمين للطلاب ومدى الفهم والإستيعاب، وكذلك الاطمئنان على وصول وتوزيع الوجبة المدرسية على الطلاب ومدى جودتها وإقبال الطلاب الذين أشادوا بجودتها وانتظام توزيعها عليهم.

إحلال وتجديد مبنى المدرسة القديم

ووجه محافظ مطروح ببيان خلال متابعته مبنى المدرسة لمدير عام الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح بدراسة أعمال إحلال وتجديد للمبنى القديم من أرضي وطابق وزيادة الارتفاع، وكذلك استغلال الفراغات بما يسمح بزيادة أعداد الفصول، وتقليل الكثافات مع الحفاظ على مساحات الملعب والمساحات الخضراء ومناطق العاب الأطفال.

وأكد المحافظ، أهمية زيادة عدد الفصول لتقليل اعداد التلاميذ بكل فصل، مما يساهم في زيادة نسبة الاستفادة والتحصيل لجميع الطلاب خلال العام الدراسي.