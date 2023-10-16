إنجازات 10 سنوات.. 23 مليار جنيه لتنفيذ 37 مشروع «تعليم عالي» في سيناء

لم تتوان الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية، في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة الإنفاق عليه باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدراكًا لأهميته في صناعة أجيال وقيادات المستقبل.

تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها

أشارت الحكومة في كتاب «حكاية وطن»، إلى أنه جرى وضع الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030، التي ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، كما جرى العمل من قبل وزارة التعليم العالي، على تحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة

أوضحت الحكومة وفقا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على «فيس بوك»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت 37 مشروعا في مجال التعليم العالي بسيناء، خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات 23 مليار جنيه، ويأتي ذلك ضمن جهود تعكس وجود سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.