«التعليم العالي»: إتاحة القبول في الجامعات الخاصة للمتخلفين منتصف العام الجاري

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعات الخاصة والأهلية انتهت من تسكين الطلاب المتقدمين بالكليات والمستوفين لشروط الالتحاق بالكليات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، موضحة أنه من المقرر إعادة فتح التقدم والالتحاق للطلاب الجدد المتخلفين عن التقديم من الحاصلين على شهاد الثانوية العامة، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وفي منتصف إجازة العام الدراسي وفقاً للأعداد الشاغرة بالكليات.

الفصل الدراسي الأول 2023

وأضافت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الاشتراطات والضوابط سيقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتقديم، وسيتم الكشف عنها قبل فتحها، لافتة إلى أن أعمال التقدم والالتحاق بالجامعات تتم وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

انتظام الدراسة منذ بداية الفصل الدراسي الأول

وتابعت المصادر، أن العمل بمختلف الكليات منتظم منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول 2023 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.