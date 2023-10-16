تشغيل محطة رصد جودة الهواء في محيط بورسعيد

أعلن جهاز شئون البيئة المصري توليه صيانة وتشغيل وضبط محطة «تي سي آي سنمار للكيماويات» لرصد جودة الهواء المحيط بالمناطق السكنية بمحافظة بورسعيد بدءًا من تاريخ التسليم بهدف ضمان استمرارية توافر البيانات الدقيقة، مما سيتيح إجراء تقييم شامل لمستويات جودة الهواء في المناطق الصناعية المحيطة والمناطق السكنية وكذلك مدينة بورسعيد بأكملها.

مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ تركيب المحطة يأتي في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتنمية المحلية، والاستدامة، والمشاركة في دعم المجتمع المحلي، وذلك حرصًا على تقييم حالة جودة الهواء بالمنطقة والذي بدوره يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، طبقا لما يتم رصده بالدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية لملوثات الهواء المحيط اتساقًا مع المعايير والمستحدثات عالميًا.

تركيب المحطة أعلى مدرسة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّه تمّ تركيب المحطة أعلى مدرسة الرسوة للتعليم الأساسي بالحي الإماراتي- بمحافظة بورسعيد، إذ تشمل محطة الرصد أجهزة قياس كل من أكاسيد النيتروجين والأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من 2.5 ميكروميتر.

رصد ملوثات الهواء المحيط

وتمّ ربط المحطة بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، وبهذا بلغت عدد محطات الرصد لملوثات الهواء المحيط بمحافظة بورسعيد 3 محطات بهدف إعطاء صورة ممثلة للواقع عن حالة جودة الهواء بالمحافظة.