وزيرة البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني للسيطرة على حريقين للمخلفات الزراعية في بلبيس

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتواصل الفوري مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة للسيطرة على حريقين لمخلفات زراعية بطريق العامرية ببلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وشددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة تبعا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.