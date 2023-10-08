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وزيرة البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني للسيطرة على حريقين للمخلفات الزراعية في بلبيس

كتب:

منة عبده
08:02 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتواصل الفوري مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة للسيطرة على حريقين لمخلفات زراعية بطريق العامرية ببلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وشددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة تبعا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.