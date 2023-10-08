وزيرة البيئة تشكر مواطنا بادر بإطفاء حريق للمخلفات خلال جولتها في بالشرقية

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولتها المفاجئة بمحافظات منظومة قش الأرز، بالتوجه إلى محافظة الشرقية لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتفقدت الوزيرة عددا من المواقع بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قيام أحد المواطنين بإطفاء حريق اشتعل ذاتيا للمخلفات، وعلى الفور توقفت الوزيرة وقدمت جزيل الشكر له على مبادرته بإطفاء الحريق إيمانا منه بالضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عنه على الصحة والبيئة.

ولفتت الوزيرة إلى دور المواطنين في تيسير تنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال عدم حرق المخلفات الزراعية أو البلدية والتخلص منها بالطرق الآمنة للاستفادة منها بدلا من التأثير السلبي لحرقها على البيئة والصحة، ونشر النماذج الإيجابية بين المواطنين في التصدي للمخالفات البيئية التي تؤثر علينا جميعا دون تمييز.

وفي سياق متصل، تواصلت وزيرة البيئة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للتنسيق لتيسير اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ووجهت له الشكر على الدعم المقدم منه لتذليل العقبات والتحديات في تنفيذ المنظومة.