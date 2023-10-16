خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن

يرغب بعض المستفيدين من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في معرفة خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، والذي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي.

خطوات عمل تظلمات تكافل وكرامة

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة الثالثة: تظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو متوقفة ونوع البطاقة.

الخطوة الرابعة: كتابة الشكوى والضغط على تسجيل.

الخطوة الخامسة: تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح.

الخطوة السادسة: يطبع المواطن الشكوى التي جرى تسجيلها والضغط على كلمة طباعة.

الخطوة السابعة: ترد وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.