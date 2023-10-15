«التضامن»: النساء الأكثر استفادة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 85%

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنه جرى بدء صرف معاش تكافل وكرامة اليوم الأحد، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النساء الأكثر استفادة من معاش تكافل وكرامة

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة في برنامج السفيرة عزيزة، والمذاع على فضائية «dmc»، أن شروط الحصول على تكافل وكرامة، تساهم في رفع مستوى معيشة وفكر المجتمع، منوهًا بأن النساء الأكثر استفادة من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 85% والرجال 15%، الأمر الذي ساهم في قلة نسبة الفقر بين محدودي الدخل.

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة

وأوضح هاشم، أن كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة تضامن اجتماعي، ويتم إدخال البيانات، مشيرًا إلى أن الأختيار ألي بحت دون تدخل الأفراد.