تسليم 982 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» في 8 محافظات خلال سبتمبر

استعرض برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المشروعات التي قدمها للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل 8 محافظات خلال سبتمبر، وذلك عبر إنفوجراف توضيحي عبر «فيسبوك».

أبرز مشروعات التمكين لمستفيدي «تكافل وكرامة»

- تسليم مشروعات خياطة وبقالة لنحو 50 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمحافظة الفيوم.

- تسليم مشروعات تربية أغنام وماعز لعدد 273 أسرة، من بينهم 25 من ذوي الإحتياجات الخاصة في محافظة المنيا.

- تسليم مشروعات خياطة وبقالة لعدد 100 مستفيد ومستفيدة بمحافظة المنيا.

- تسليم مشروعات تربية أغنام لعدد 62 مستفيد ومستفيدة، بمحافظة بني سويف.

- تسليم مشروعات تربية أغنام وبط لعدد 162 مستفيدا، بواقع 106 مشروع تربية أغنام، و56 مشروع تربية البط، بمحافظة أسيوط.

- تسليم مشروعات خياطة وتربية أغنام لعدد 319 مستفيدا، بواقع 55 مشروع خياطة، و264 مشروع تربية أغنام، بمحافظة سوهاج.

- تسليم مشروعات تربية أغنام بواقع 144 رأس غنم لعدد 77 أسرة مستفيدة، بمحافظة الأقصر.

- تسليم مشروعات تربية ماعز وأغنام لعدد 44 مستفيد ومستفيدة، يشمل 2 رأس غنم لكل أسرة بالإضافة إلى 200 كيلو علف، بمحافظة القليوبية.

- تدريب وتوظيف عدد 34 مستفيدة على وظيفة مقدمي الرعاية الأسرية بمحافظة القليوبية.

- تسليم مشروعات تربية أغنام لعدد 150 مستفيد ومستفيدة، بمحافظة الشرقية.