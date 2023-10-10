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تسليم 982 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» في 8 محافظات خلال سبتمبر

كتب:

منة عبده
10:32 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

استعرض برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المشروعات التي قدمها للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل 8 محافظات خلال سبتمبر، وذلك عبر إنفوجراف توضيحي عبر «فيسبوك». 

أبرز مشروعات التمكين لمستفيدي «تكافل وكرامة»

- تسليم مشروعات خياطة وبقالة لنحو 50 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمحافظة الفيوم.

- تسليم مشروعات تربية أغنام وماعز لعدد 273 أسرة، من بينهم 25 من ذوي الإحتياجات الخاصة في محافظة المنيا.

- تسليم مشروعات خياطة وبقالة لعدد 100 مستفيد ومستفيدة بمحافظة المنيا. 

- تسليم مشروعات تربية أغنام لعدد 62 مستفيد ومستفيدة، بمحافظة بني سويف.  

 

- تسليم مشروعات تربية أغنام وبط لعدد 162 مستفيدا، بواقع 106 مشروع تربية أغنام، و56 مشروع تربية البط، بمحافظة أسيوط.

- تسليم مشروعات خياطة وتربية أغنام لعدد 319 مستفيدا، بواقع 55 مشروع خياطة، و264 مشروع تربية أغنام، بمحافظة سوهاج.

- تسليم مشروعات تربية أغنام بواقع 144 رأس غنم لعدد 77 أسرة مستفيدة، بمحافظة الأقصر. 

- تسليم مشروعات تربية ماعز وأغنام لعدد 44 مستفيد ومستفيدة، يشمل 2 رأس غنم لكل أسرة بالإضافة إلى 200 كيلو علف، بمحافظة القليوبية.

- تدريب وتوظيف عدد 34 مستفيدة على وظيفة مقدمي الرعاية الأسرية بمحافظة القليوبية.

- تسليم مشروعات تربية أغنام لعدد 150 مستفيد ومستفيدة، بمحافظة الشرقية. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.