استشهاد 50 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على غزة

استُشهد أكثر من 50 مواطنًا معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل على رؤوس ساكنيها في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

1000 مفقود تحت أنقاض المباني

وأفاد مراسل «وفا»، بأن 30 مواطنًا استُشهدوا جراء قصف منازل في مدينة خان يونس، وفي حي الأمل غربا، مضيفًا أنَّ 16 مواطنًا استُشهدوا بينهم أطفال، جراء قصف منزل على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات.

وقبل قليل، استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات في قصف منزل بمخيم جباليا شمال القطاع.

يُذكر أنَّ أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات الاحتلال في قطاع غزة ما بين شهيد ومصاب.

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.