علي لوكا يدعو زملاءه للاشتراك في أغنية وتخصيص الأرباح لدعم غزة: الفن رسالة

أعلن مطرب الراب علي لوكا، دعمه لقضية فلسطين، من خلال المساعدة المادية والمعنوية، بدعوة جميع المطربين لمشاركته في تقديم أغنية دعمًا للقضية الفلسطينية.

علي لوكا يدعم قضية فلسطين

وكتب علي لوكا، منشورًا عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع «انستجرام»، «أنا فنان وفي ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهلنا هناك.. أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي فعشان كده.. قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100 % من أرباحها هتبرع بيها لدعم أخواتنا في غزة».

وأضاف: «بدعوا زملائي الفنانين المؤثرين في المجالين المرئي والمسموع إلى الانضمام للمشاركة في العمل، فاللي يقدر يبعتلي ونبدأ تنفيذ المشروع في أسرع وقت.. الفن رسالة وده واجبنا في الظروف دي ودورنا إننا نوصل للعالم صوتنا وموقفنا.

وتابع، «بالمناسبة بعد ما التراك ينزل هنزل تقریر شهري بالأرباح وهنزل اسکرین شوت لتحويل الأرباح لدعم غزة، الكلام ده لكل الفنانين زملائي في الوطن العربي مش في مصر بس، وفي النهاية إذا محدش هيشارك هنفذها لوحدي».

أخر أعمال على لوكا

تعاقد علي لوكا، على المُشاركة في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي»، حيث يُشارك بدورٍ رئيسي هو الآخر، كمُمثل وليس كمُغنٍ، وهو العمل الذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

فيلم «أنا وابن خالتي»، يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.