«الريف المصري»: تأهيل 2400 كيلومتر مربع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، انتهاء الشركة من شق وتمهيد وإعادة تأهيل 2400 كيلو متر من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بهدف التعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات في مختلف أراضي الريف المصري الجديد.

البنية التحتية

وأضاف في بيان صحفي قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كل أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى قيام الشركة حتى الآن بإنفاق ورصد ما يزيد على 4.2 مليار جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

توقيع عدد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية

وأضاف أن الشهور القليلة الماضية شهدت قيام شركة تنمية الريف المصري الجديد بتوقيع عدد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، وكذلك مع العديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات، بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة للمنتفعين، ودفع عجلة التعمير والتنمية المستدامة لجميع أراضى الريف المصرى الجديد والمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان.