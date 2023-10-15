«التنمية المحلية» تتلقى تقرير خفض السلع بالقاهرة والإسكندرية

تابعت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ المحافظات توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهي سلع «السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

خفض أسعار السلع

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي القاهرة والإسكندرية، في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين والرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، ففي القاهرة، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددًا من أسواق العاصمة ومنافذ المواطن أولًا، والمخابز لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية وتوفير السلع بجوة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع، علاوة على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش أو التلاعب في الأسعار.

تنسيق بين عدد من الجهات

وفى الإسكندرية يتم تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.