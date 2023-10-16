رئيس وزراء فلسطين يطالب بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني

أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وأضاف «أشتية»، خلال كلمة نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنّه يجب إيصال المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على متابعة مدى توافر المواد الغذائية في القطاع، مع ضرورة توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة.

وأوضح أنّه يمكن التبرع عبر الهلال الأحمر المصري والأردني لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، الذي سيستمر في نضاله لتجسيد دولته على أرضه، وعاصمتها القدس.

سقوط 56 شهيدًا في الضفة الغربية

وأكد سقوط 56 شهيدًا في الضفة الغربية، جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 10 أيام.