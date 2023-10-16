دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة في جامعة طيبة التكنولوجية

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2023- 2024 وانتصارات أكتوبر المجيدة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

بدأت الاحتفالية، بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس الجامعة استهلها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والشهداء من أشقائنا في غزة، ثم رحب بالحضور، موجها التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما هنأ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.

نصف ساعة يوميا للحديث عن نصر أكتوبر

وخلال كلمته، وجه رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بتخصيص نصف ساعة يوميا قبل كل محاضرة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يتحدث فيها الطلاب عن انتصارات أكتوبر من وحي قراءتهم واطلاعهم، بهدف تعزيز معرفة الطلاب بتلك الانتصارات المجيدة والتي كانت سببا في الانطلاق لبناء الوطن، وتكاتف الجيش والشعب خلف قيادته الرشيدة لتحمل الصعاب وبناء مستقبل مشرق والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وتخلل الحفل، عرض فيلم تسجيلي عن جامعة طيبة التكنولوجية وآخر عن انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم عرض فقرات فنية وإنشاد ديني وشعر واسكتش مسرحي، وفي الختام كرم رئيس الجامعة ونائب المحافظ، الطلاب الأوائل للعام الجامعي 2022- 2023، والطلاب المشاركين في الملتقى الأول للجامعات التكنولوجية.