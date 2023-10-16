فرنسا تشيد بموقف مصر من أزمة غزة: حكمة ومسؤولية في مختلف الجوانب

أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها اليوم، بالدور المصري المحوري في التعامل مع التصعيد العسكري في قطاع غزة بصفته ملف إقليمي حيوي، قائلة إن مصر تعاملت مع هذا الملف بـ«حكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية».

ضرورة حماية المدنيين

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.

دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

وأوضح أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.