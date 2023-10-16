وزيرة خارجية فرنسا: الوضع خطير في فلسطين وربما يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، زيارة المنطقة العربية بعد الأعمال الأخيرة، مشيرة إلى أنّ كل خسارة بشرية مأسوية.

وقالت «كولونا»، في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، إن فرنسا مع القانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين، مشيرة إلى أنّها أجرت مشاورات عدة، وتأكدت من أنّ الوضع خطير، ربما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويجب أن يكون هناك ضبط للنفس وتحكيم لصوت العقل.

وأضافت أنّ فرنسا توجّه نداءً لكل الدول التي تستغل الوضع بألا تفعل ذلك: «بالأمس كنت في تل أبيب والقدس وسأزور بيروت اليوم، وجميعها ترتبط بأن أحد مفاتيح النزاع الجاري توجد في كل هذه المدن، وهنا في مصر لدينا مفتاح للأزمة الحالية وهو أهمية مصر ودورها وقدرتها».