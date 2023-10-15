وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد مقتل 19 من رعاياها في «طوفان الأقصى»

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في ختام زيارتها إلى إسرائيل، اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا الفرنسيين الذين قتلوا في الهجمات التي استهدفت إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 19 فرنسياً، وأضافت أنها ليس لديها أخبار مؤكدة عن 13 فرنسياً آخرين، ربما يكون بعضهم محتجزين كرهائن.

وزير خارجية فرنسا تزور إسرائيل

وقالت «كولونا»، من مطار تل أبيب في ختام زيارتها إلى إسرائيل، إن زيارتها اليوم تأتي «لإظهار تضامن فرنسا الكامل مع إسرائيل والشعب الإسرائيلي».

المطالبة بالإفراج عن الرهائن

وتابعت: «نطالب بالإفراج عن جميع الرهائن فوراً ودون شرط، ودون ابتزاز»، موضحة أن الأجهزة الفرنسية تعمل بشكل نشط وتحشد كل قواها وعلى اتصال وثيق مع السلطات الإسرائيلية لتحديد موقع الرعايا الفرنسيين، الذين ربما يكونوا محتجزين كرهائن.

وأضافت: «من المهم التأكيد مجددا على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها»، وأن يكون ردها حازما وعادلا وقويا، وسيكون عادلا إذا امتثلت للقانون الدولي وحافظت على حياة المدنيين، مؤكدة في نفس الوقت أهمية أن تتمكن الأمم المتحدة من إدخال الاحتياجات الأساسية إلى جنوب قطاع غزة.

بذل كل ما في الوسع

وتعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ستواصل "بذل كل ما في وسعها" لتجنب تصعيد الوضع في الشرق الأوسط حيث تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وخلال زيارتها لإسرائيل، التقت وزيرة الخارجية الفرنسية بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.