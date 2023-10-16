«الخارجية الفرنسية»: قلقون بشأن الأوضاع في غزة.. ونعمل من أجل الاستقرار

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إنّ فرنسا ومصر يتشاركان القلق ذاته بشأن الأوضاع في غزة، مؤكدة أهمية العمل معا لتفادي دوامة عدم الاستقرار، وفتح أفق سياسية في الأوقات التي نرى فيها أنّ الوضع متقلب جدا، وستعمل فرنسا في هذا الاتجاه وهي مسؤولية المجتمع الدولي.

وأوضحت كولونا، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ فرنسا ترحب بمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض، لمعالجة المشكلات وتفادي التصعيد، وللتأكيد على أنّ هناك أفق سياسي يأخذ في الاعتبار حق إسرائيل في الأمن وحق الفلسطينين في دولتهم، مؤكدة أنّ المبادرة لها أهمية وكبيرة ولا بد من المشاركة فيها.