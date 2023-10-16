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الخارجية الروسية: مبادرة «الحزام والطريق» ضرورية للتعاون في أوراسيا

كتب:

هانى حسن
09:42 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
لافروف

لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إنّ مبادرة الحزام والطريق الصينية مهمة لتعزيز التعاون في منطقة أوراسيا.

وأضاف «لافروف»، بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي في بكين: «نعتبر هذه الحركة وهذا المشروع جزءً مهمًا من تعزيز التعاون على أساس المساواة والمنفعة المشتركة في جميع أنحاء القارة الأوراسية»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش جميع جوانب التعاون الثنائي مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال زيارته المقررة إلى بكين هذا الأسبوع. 

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