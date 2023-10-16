وزيرا الخارجية الروسي والصيني يناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

ناقش سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط مع نظيره الصيني وانج يي، في بكين.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة «تاس» الروسية، بأنَّ لافروف ووانج يي ناقشا أيضًا خلال المحادثات الصراع العسكري في أوكرانيا وسبل حله «بالطرق السياسية والدبلوماسية».

وأكّد «لافروف» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش جميع جوانب التعاون الثنائي مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال زيارته المقررة إلى بكين هذا الأسبوع.