«الصحة العالمية»: يجب وقف إطلاق النار في غزة لإيصال المساعدات إلى المواطنين

قال كريستيان ليندماير، متحدث الصحة العالمية، إننا نسعى إلى بذل جهد كبير لتوصيل الإمدادات الطبية للمصابين في قطاع غزة، وهناك نحو 300 من الأطقم الطبية لتوفير الخدمات اللازمة للمصابين.

وقف إطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الأخبارية»، نحتاج إلى وقف إطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وضرورة توصيل المياه إلى جنوب قطاع غزة وضرورة فتح المعابر.

وحذرت الصحة العالمية في وقت سابق من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

وقوع كارثة إنسانية حقيقية

ودعت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، وفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، مشددة على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية.