رئيس لجنة البناء بجمعية رجال الأعمال: مبيعات العقارات تتجاوز الـ100%

يعتبر الاستثمار في العقار أحد أفضل أنواع الاستثمار التي يتهافت عليها نسبة كبرى من المواطنين في مصر وخارجها، ذلك لأن العقار يعد أحد الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير ليكون نواة لمشروع كبير يدر دخلا على صاحبه، كما يمكن تأجيره والحصول منه على عائد شهري.

فتح الله فوزي: سوق العقارات يشهد طفرة مبيعية

يقول فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ سوق العقارات المصري دائما ما يشهد طفرة مبيعية خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، مشيرا إلى أنّ نسب مبيعات العقارات لهذا العام الجاري تجاوزت حد الـ100% حال مقارنته بالعام السابق 2022.

وأضاف «فوزي» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ نشاط مبيعات العقارات في مصر دائما ما يكون خلال فصل الصيف، بسبب عودة المصريين من الخارج خلال إجازاتهم السنوية لشراء العقارات، مشددا أنه لا يوجد وقت هو الأنسب لشراء العقارات في مصر: «المبيعات شغالة طول السنة.. مفيش وقت أفضل للشراء».

فوزي: كثير من المواطنين وضعوا مدخراتهم في العقارات

وأكد أنّ هناك نسبة كبيرة من المواطنين باتوا حاليا يضعون مدخراتهم وأموالهم في شراء العقارات على مستوى الجمهورية، كون العقار السكني أحد أفضل الملاذات الأمنة التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين، غير أنه خلال الآونة الأخيرة وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، أعتمد فريق كبير من المواطنين على شراء العقارات.

وتابع: «النسبة في المبيعات لعام 2023 زادت عن عام 2022 أكثر من 100%، بسبب زيادة نسبة الاستثمار من قبل المواطنين في شراء العقارات والمنازل للمعيشة أو الاستثمار، وعلشان يحافظوا على أموالهم في العقارات».