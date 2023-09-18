ايهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات؟.. خبير يوضح

خلال الآونة الأخيرة، اتجه الكثير من المواطنين إلى استثمار أموالهم في العديد من الطرق والقطاعات، التي تعتبر مصدرا جيدا للاستثمار وادخار الأموال وتحقيق الأرباح، وهو ما جعل الكثيرون يتسألون عن أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات؟

أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات؟

ومع زيادة الطرق الاستثمارية المختلفة والمتعددة، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، إجابة سؤال أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات؟

وقال محمد العرفي الخبير الاقتصادي، إنّ العقارات والذهب كل منهما له مميزات وعيوب، موضحًا أنّ العقارات والاستثمار فيها خاصة في الأعمال التجارية، أمر مربح جدًا، وقد يكون بداية لمشروع كبير ويمكن تحقيق أرباح شهرية من خلاله، لكنه يحتاج إلى رأس مال كبير.

السوق العقارية المصرية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قطاع العقارات يحقق العديد من الأرباح بشكل دائم خاصة أنه قطاع دائمًا أسعاره في ازدياد ويحقق أرباحا كبيرة، وهناك انتعاشهة في العقارات من جانب الشركات المصرية أو العالمية التي دخلت السوق العقارية المصرية خلال الفترة الماضية بغرض الاستثمار، خاصة مع إنشاء الكثير من المدن الجديدة الذكية ومدن الجيل الرابع.

ولفت إلى أنه بالنسبة للذهب، فهو يعتبر أداة جيدة للتحوط وتحقيق المكاسب على المدى البعيد، ويمكن تحقيق الأرباح منه بسهولة من خلال بيعه في أي وقت يحتاج فيه الشخص إلى المال، على عكس العقارات التي تحتاج إلى وقت طويل للبيع لارتفاع سعرها.

كما أنّ الذهب يحتوي على العديد من الأشكال والأوزان التي يمكن من خلالها شرائه، بداية الجرام الواحد، وهو ما يمثل طريقة جيدة للراغبين في الاستثمار وليس لديهم مبالغ كبيرة، كما أنّ الذهب أفضل طريقة للاستثمار الآمن لكن على المدى الطويل.