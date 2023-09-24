التغيرات المناخية تهدد هونج كونج بانهيارات أرضية وهبوط في قيمة العقارات

واجهت شبه جزيرة «ريدهيل» في هونج كونج، المعروفة بمنازلها الراقية ذات الإطلالات الخلابة على البحر، تهديدات صارخة يفرضها تغير المناخ، ففي 8 سبتمبر، تسببت عاصفة تاريخية في هطول أمطار قياسية، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في جميع أنحاء المدينة، وحتى «جيب» شبه الجزيرة لم يسلم، حيث أدى التآكل على الجرف إلى ترك ثلاثة منازل قريبة بشكل خطير من الحافة، ما أدى إلى عمليات الإخلاء.

تغير المناخ يعيد تشكيل قواعد سلامة البناء

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكّد هذا الحدث المناخي المتطرف أن تغير المناخ يعيد تشكيل قواعد سلامة البناء، مما يؤثر حتى على العقارات الأكثر فخامة وحسنة البناء، وحالي تجرى التحقيقات لتحديد ما إذا كانت انتهاكات قواعد البناء لعبت دورًا، مما قد يسلط الضوء على التباينات في كيفية التزام الأثرياء والأقل حظًا باللوائح.

عدم اليقين بشأن قيمة العقارات

وتواجه شبه جزيرة «ريدهيل»، وهي من أغلى الأحياء في العالم، الآن آثار العاصفة، إذ أصبحت أسعار العقارات قضية حساسة، فقد كانت هذه المنازل الفاخرة مرغوبة للغاية في السابق، وتتميز بالهندسة المعمارية على الطراز المتوسطي، وإطلالات خلابة على بحر الصين الجنوبي، ومجتمع متماسك، ومع ذلك، فإنهم يواجهون الآن حالة من عدم اليقين بشأن قيمة العقارات.

وتطبق هونج كونج، التي اعتادت على الأعاصير والأمطار الغزيرة، معايير سلامة صارمة منذ سنوات، بهدف التخفيف من المخاطر مثل الانهيارات الأرضية، ومع ذلك، بينما يؤدي تغير المناخ إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة.

ويرى الخبراء أنَّ هذه المعايير القديمة ربما لم تعد كافية، وتُعزى أنماط الطقس الأخيرة، بما في ذلك الأعاصير المتتالية، إلى تغير المناخ، مما يحتم على هونج كونج إعادة تقييم استراتيجيات التخفيف من حدة الأمطار ومعايير البناء.

وبحسب «سي إن إن»، يعتقد بعض المهندسين أنَّ قواعد السلامة التي تم وضعها منذ عقود مضت ربما لم تعد كافية، خاصة بالنسبة للعقارات المقامة على الأسطح الضحلة، وعلاوة على ذلك، تشتبه السلطات في أن التعديلات غير القانونية على بعض عقارات «ريدهيل» ربما أدت إلى تفاقم الوضع، وربما تكون هذه التعديلات، بما في ذلك الأقبية وحمام السباحة والملحق المكون من ثلاثة طوابق، قد أدت إلى تعطيل نظام الصرف واستقرار الجرف، مما قد يساهم في الانهيارات الأرضية.

وتعتبر قضية التعديلات العقارية غير القانونية مثيرة للجدل في هونج كونج، إذ أدت الانتهاكات من قبل الأثرياء وأصحاب النفوذ إلى فضائح في قانون البناء، وتعهدت الحكومة بالتحقيق في أي انتهاكات لقانون البناء ومقاضاة مرتكبيها، ومع ذلك، يرى الخبراء والناشطون أن هذه المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من «ريدهيل»، ويشتبه في وجود مئات المنازل في جميع أنحاء المدينة في انتهاكات على الأراضي العامة، ما يشكل تهديدًا للسلامة العامة.