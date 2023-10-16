«أزهرية الشرقية» تنظم التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن في ديرب نجم والزقازيق

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بإدارتي ديرب نجم وغرب الزقازيق، وذلك بمقر كل إدارة تحت إشراف موجهي شئون القرآن الكريم بكل إدارة.

ترشيح أفضل الطلاب ممن حصلوا على أعلى الدرجات

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن الهدف من عقد التصفيات الأولية ترشيح أفضل الطلاب ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مستوى الإدارات، ليشارك في التصفيات الختامية على مستوى المنطقة منوهًا أنه سوف يتم تصعيد الفائزين للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لذات المسابقة.

ومسابقة حفظ القرآن الكريم بالأزهر الشريف هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، بالإضافة إلى وطلاب الرواق الأزهري، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.