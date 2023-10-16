رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهلال الأحمر التونسي: ننسق مع مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
02:14 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
بثينة قراقبة الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي

بثينة قراقبة الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي

قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي، بثينة قراقبة، إنّ التنسيق متواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، للوقوف عند احتياجات أهالي غزة، مشيرة إلى أنّها تأتي بعد التنسيق التام مع الجانب المصري من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت قراقبة، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نحن اليوم في مصر، وصلت أول طائرة من المساعدات التونسية إلى المنصة الإنسانية التي أعدتها مصر لإغاثة أشقائنا في فلسطين، ونسقنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، وبين السلطات المصرية والتونسية، لإنجاح الجسر الإنساني الذي انطلق اليوم بأول طائرة تصل إلى مطار العريش وهناك طائرات أخرى».

وتابعت: «الطائرة محمّلة كليا بالأدوية التي طلبها الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل عاجل، تليها شحنات أخرى من المعدات الطبية والمواد الغذائية، وسنحاول مع الأشقاء العرب، ومن يؤمن بالعمل الإنساني، لتلبية متطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني».

اقرأ المزيد:

الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بوقف قرار الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية مهددة بالنفاد

الهلال الأحمر الفلسطيني: 1000 شهيد و5 آلاف مصاب في غزة حتى الآن

وصول أول طائرة مساعدات تونسية إلى مطار العريش تمهيدا لدخول غزة

وصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى العريش تمهيدا لدخول قطاع غزة