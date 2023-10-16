الهلال الأحمر التونسي: ننسق مع مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي، بثينة قراقبة، إنّ التنسيق متواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، للوقوف عند احتياجات أهالي غزة، مشيرة إلى أنّها تأتي بعد التنسيق التام مع الجانب المصري من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت قراقبة، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نحن اليوم في مصر، وصلت أول طائرة من المساعدات التونسية إلى المنصة الإنسانية التي أعدتها مصر لإغاثة أشقائنا في فلسطين، ونسقنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، وبين السلطات المصرية والتونسية، لإنجاح الجسر الإنساني الذي انطلق اليوم بأول طائرة تصل إلى مطار العريش وهناك طائرات أخرى».

وتابعت: «الطائرة محمّلة كليا بالأدوية التي طلبها الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل عاجل، تليها شحنات أخرى من المعدات الطبية والمواد الغذائية، وسنحاول مع الأشقاء العرب، ومن يؤمن بالعمل الإنساني، لتلبية متطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني».