الهلال الأحمر الفلسطيني: 1000 شهيد و5 آلاف مصاب في غزة حتى الآن

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة محمد أبومصبح، إنه لليوم الخامس على التوالي، يتعرض قطاع غزة ومدنيوه وطواقم الإسعاف، لهجمات عسكرية شرسة تستخدم فيها القوة المفرطة التي تخالف وتنافي العرف والمعاهدات الدولية.

1000 شهيد فلسطيني

أضاف «أبومصبح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، والمذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن المصادر الطبية الرسمية في قطاع غزة، أعلنت أن عدد الشهداء تجاوز الـ1000 شهيد، وعدد الإصابات تجاوز 5 آلاف جريح، واليوم فقدنا 4 من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع: «اليوم قضينا أكثر من 6 ساعات، ونحن نلملم شظايا أشلاء زملائنا الذين استمروا في عملهم لمدار 5 أيام متواصلة دون التواصل مع ذويهم ودون كلل أو ملل، والرسالة الإنسانية التي يحملونها اليوم بمثابة دعم وتأييد وإصرار من زملائهم أن يستمروا في حمل الرسالة وتلبية النداء الوطني والإنساني في ظل الهجمة الشرسة».

15 سيارة إسعاف حيدت عن العمل

وواصل: «ضباط الإسعاف اليوم قضوا حتفهم، وسبقهم أكثر 10 من مزودي الخدمات الأخرى، ومركبات الإسعاف التي انتهكت وحيدت عن العمل، آخرها مكتب الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني وصل عددها اليوم إلى 15 سيارة إسعاف».