«الطاقة الفلسطينية» تحذّر من كارثة بيئية في غزة: مضخات المياه ستتوقف عن العمل قريبا

صرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، بأنّه جرى تزويد بعض المستشفيات في قطاع غزة بمشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ توقف مضخات المياه في قطاع غزة ينذر بكارثة بيئية لانتشار الأمراض والأوبئة، موضحا: «نعمل مع منظمات الإغاثة الدولية والهلال الأحمر المصري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات».

وتابع: «نعاني نقصا حادا في المواد الطبية اللازمة لإغاثة الجرحى والمصابين في قطاع غزة».