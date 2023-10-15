«الخارجية الأمريكية»: الولايات المتحدة لا تدعم تهجير سكان قطاع غزة

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

وشدد خلال مداخلة هاتفية عبر «زووم»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة وزير الخارجية من أهم الزيارات التي يخوضها حتى الآن في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة، متابعا أن المباحثات كانت مهمة للغاية مع الرئيس السيسي.

قلق أمريكي كبير

وأكد أن هناك قلقا أمريكيا كبيرا بشان الرهائن الأمريكيين وغيرهم في غزة، وهناك جهود تتم من أجل إطلاق سراحهم، موضحا أن أمريكا تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

البيت الأبيض سيركز على الوضع الإنساني في غزة

ولفت إلى أن البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني الصعب والسيئ في قطاع غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين.

أمريكا ترفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة

وذكر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا ترفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، قائلا: «كنت أقيم في مصر وأعلم أن الشعب المصري يحب الفلسطينيين وينحاز للقضية الفلسطينية».

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لاينبغي أن نقول أن هناك صمتا أمريكيا بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة»، متابعا أن حاملة الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط ليس ضد حركة حماس وإنما ضد حزب الله وإيران وهو ما يقلق واشنطن في الصراع الحالي وتطوره بالمنطقة.

وقال إن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، موضحا أنه يتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وليس باسم إسرائيل، وهناك قلق أمريكي من الوضع الإنساني في غزة، ولابد من إدارك حتى هذه الساعة مازالت حركة حماس تشن هجومها ضد إسرائيل.

وشدد وربيرج، على أن الولايات المتحدة لا تدعم تهجير سكان قطاع غزة، موضحا أن واشنطن تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وهناك تواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول وتهدئة بالمنطقة، كما أن أمريكا ليس لديها أي إمكانية لفرض رأيها على أي دولة في العالم.

وأكد، أنه يوجد تركيز أمريكي كبير على إطلاق الرهائن الأمريكيين من غزة، وهناك أيضا توافق مع الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأيضا على عودة الخدمات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.