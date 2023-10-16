الأزهر عن طعن طفل فلسطيني بأمريكا: نتيجة للتغطية الإعلامية المنحازة لإسرائيل

علق مرصد الأزهر الشريف، على واقعة طعن طفل فلسطيني لم يتجاوز السادسة من عمره في الولايات المتحدة الأمريكية بـ26 طعنة في جسده، مؤكدًا أن هذا التصرف مؤشر على النتائج الكارثية للتغطية الإعلامية المتحيزة للكيان الصهيوني في العرب.

طعن طفل فلسطيني في أمريكا

وقال مرصد الأزهر في بيان له، اليوم الاثنين: «وكما حذرنا سابقا فإننا نجدد قولنا بأن وسائل الإعلام العالمية ساعدت على تضليل الرأي العام الغربي بطريقة عكس الحقائق».

ونشر مرصد الأزهر الشريف تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء فيها: «ويبقى السؤال ماذا ينتظر القائمون على تلك الوسائل لتصحيح سياساتهم الإعلامية والنظر بعقلانية إلى الأمور ووضعها في نصابها الصحيح؟، فما شهدناه بعد هجمات 11 سبتمبر وربط التغطية الإعلامية بين الإسلام والإرهاب ليس ببعيد عنا حيث لا يزال العالم يجني ثماره حتى اليوم».